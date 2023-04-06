Открытие лодочной навигации в Приморье поторопил минтай

В Приморском крае навигация маломерных судов откроется с 7 апреля, раньше обычного. Причиной сдвига сроков стала теплая погода и обращения рыбаков-любителей — начался весенний клев минтая.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам главы региона, в крае установилась хорошая, теплая погода, что позволяет начать навигационный период раньше, чем в предыдущие годы.

«К нам поступали многочисленные обращения жителей Приморья о необходимости открытия навигации. И с 7 апреля для маломерных судов она открывается. Уже в эти выходные дни можно выйти в море на рыбалку, просто отдохнуть, при этом соблюдая все меры безопасности», — цитирует Олега Кожемяко пресс-служба правительства края.

Ранее региональное МЧС планировало, что сезон навигации маломерного флота откроется 15 апреля. Губернатор принял решение сдвинуть сроки, побывав на рыбалке.

«Весенний лов минтая начался у берегов Приморья. В Авангарде под Ливадией традиционно отличный клев. Сотни лодок заполнили местные бухты. Приморцы приезжают со всего края. Клюет даже с берега. Как видно, зачастую, активный ход рыбы начинается раньше, чем официально открывается сезон маломерных плавсредств», — прокомментировал глава региона.

В правительстве края напомнили: перед выходом в море нужно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности на борту.

В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей: 112.

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