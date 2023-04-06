Наука получила новые сведения о редких моржах Ямала

Ученые обнародовали итоги второго этапа исследований лежбища моржей на мысе Харасавэй в ЯНАО. Есть несколько подтверждений того, что животные, ежегодно осенью приходящие в устье реки Тиутей-Яха, — это относительно обособленная группировка.

Благодаря спутниковому слежению специалисты выяснили: большая часть моржей не покидают Байдарацкую губу, то есть они резидентны для Карского моря.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре правительства региона, в октябре 2022 г. на снимках с дронов было зафиксировано максимальное количество единовременно вышедших на берег особей — 4,1 тысячи. В предыдущем году насчитали более 2 тыс. животных.

Специалисты также обращают внимание, что для моржей характерно разделение — самцы обосновываются отдельно от самок с детенышами. Однако ямальская группировка продолжает приходить в Байдарацкую губу в смешанном составе. Это уникальное явление, отмечают исследователи.

В этом году впервые подсчитали малышей, которые еще кормятся молоком матери, и самых больших матерых самцов: каждая категория составила около 6% от общего числа особей. Остальные — молодые самцы и самки.

Необычная группировка занимает ограниченный район площадью примерно 50 тыс. кв. км. Ядро наиболее используемой акватории составляет 6 тыс. кв. км у западного берега полуострова.

«По результатам генетического анализа подтверждается версия об относительно независимой истории ямальских моржей. Токсикологический анализ говорит о том, что характер и состав накапливаемых стойких органических загрязнителей отличается от печорских сородичей», — подчеркнули в правительстве региона.

Специалисты изучили исторические сведения о пребывании моржей на полуострове. Выяснилось, что ямальские млекопитающие пережили несколько ледниковых периодов и период интенсивного промысла в Баренцевом море.

Сейчас ведется работа по созданию в устье реки Тиутей-Яха особо охраняемой территории, которая поможет сохранить «краснокнижную» популяцию.

Полевые исследования в октябре прошлого года провели старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов, генеральный директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов и инженер института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Максим Толстой.

Научно-исследовательский проект «Комплексное изучение моржей на территории ЯНАО» реализуется с сентября 2021 г. Главная цель работ — сохранение уникальных арктических ластоногих в условиях активного хозяйственного освоения региона.

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