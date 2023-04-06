Бюджетное целевое обучение охватит рыболовство

Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий целевое обучение в вузах за счет федерального, регионального или муниципального бюджета на направление «рыболовство».

Одобренный депутатами документ внесет изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» и «позволит сформировать прозрачную процедуру целевого обучения», отметили в пресс-службе Госдумы.

Напомним, после принятия законопроекта в первом чтении Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) выступила с инициативой его дополнить, предусмотрев целевое обучение по рыболовным специальностям. Пока действующая редакция закона предусматривает целевое обучение по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований по договорам с сельскохозяйственными товаропроизводителями только по направлениям и специальностям «сфер сельского хозяйства и инженерии», сообщает корреспондент Fishnews.

«Рыбацкая» поправка вошла в окончательную редакцию документа. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2024 г.

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