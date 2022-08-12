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АСРФ предлагает использовать для отрасли возможности целевого обучения

АСРФ предлагает использовать для отрасли возможности целевого обучения

Госдума в июле поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий совершенствование механизма целевого обучения. Новые возможности нужно распространить и на подготовку кадров для рыбной отрасли, убеждены в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила за то, чтобы включить в законопроект о совершенствовании механизма целевого обучения и целевого приема подготовку кадров для рыбной отрасли. Такое обращение АСРФ направила в комитет Госдумы по науке и высшему образованию.

Объединение предлагает дополнить законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения» — в первом чтении он принят 15 июля.

Проект закона предусматривает возможности целевого обучения за счет бюджетных средств граждан, которые прошли конкурс и заключили договор с организациями-сельхозтоваропроизводителями. Необходимо распространить такие возможности и на направления подготовки и специальности рыболовства, считают в АСРФ.

Объединение обращает внимание на кадровый дефицит в рыбной отрасли, который наблюдается, несмотря на высокий уровень оплаты труда.

«По итогам 2021 года средняя зарплата в рыболовстве составила 118 тыс. рублей, но условия труда в море сложны: отрыв от берега на несколько месяцев, вахты и смены. И, к сожалению, устаревший флот», — приводит причины президент АСРФ Алексей Осинцев.

По оценкам экспертов, доля выпускников образовательных учреждений Росрыболовства, начавших работу в отрасли после выпуска, составляет всего 8% в высшем образовании и около 15% в среднем, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Молодежь не связывает будущее с рыбодобычей, — считает Алексей Осинцев. — В результате отрасль сталкивается с дефицитом кадров в то время, когда реализуются масштабные проекты развития и строительства новых судов, которые требуют высококвалифицированных специалистов. В этих условиях необходима целевая подготовка с гарантией работы на промысле».

Целевое обучение, полагают в ассоциации, позволит повысить привлекательность отрасли для молодежи, обеспечить подготовленными специалистами рыбопромысловый флот. Кроме того, потенциальные работодатели берут на себя дополнительные программы подготовки курсантов, включая стажировки на судах, их проживание и стипендию. Выпускники будут готовы к работе и смогут сразу получать достойную оплату.

«У будущих специалистов хорошие перспективы в отрасли. С вводом в эксплуатацию строящегося сегодня флота они получат новый уровень условий труда и проживания на судне, благодаря высокой эффективности морской переработки на новых судах еще больше вырастет зарплата», — добавил президент АСРФ.

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