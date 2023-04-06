ВАРПЭ изучила ситуацию с поставками цист артемии

Экспорт цист артемии за 2022 г. проанализировали эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Россия обеспечивает около 25% мирового производства этой продукции.

Поставки цист артемии из России по итогам 2022 г. составили 1 722 тонны в пересчете на сырец — это на 190 тонн, или 10%, ниже, чем в 2021 г. Практически пропорционально (на 11,5%) упала и стоимость экспорта — с 19 млн долларов до 16,8 млн долларов. А средняя цена практически не изменилась — она составила 9,8 доллара за килограмм. Такие данные приводит в своем телеграм-канале ВАРПЭ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Экспорт снизился за счет категории «сухие цисты» в связи с приостановкой закупок одного крупного импортера, который возобновил их только в конце года. Еще одна причина — ограниченное предложение у российских трейдеров на фоне сокращения импорта в Россию аральской артемии из Узбекистана», — рассказал президент ассоциации Герман Зверев.

Он напомнил, что Россия обеспечивает около четверти мирового производства цист артемии. Этот вид водных биоресурсов добывает также Казахстан, Узбекистан, Китай и США. Корма из цист артемии используют при выращивании 85% морских организмов, в первую очередь креветки.

По данным ВАРПЭ, динамика российского экспорта артемии в 2022 г. по различным видам продукции была разнонаправленной. Поставки на внешний рынок сухих цист снизились на 155 тонн — до 396 тонн в 2022 г. А по сырым цистам, напротив, произошла прибавка на 143 тонны — до 803 тонн. Вывоз декапсулированных цист составил 43 тонны в 2022 г. против 50 тонн в 2021 г.

В структуре экспорта в перерасчете на сырец сухие и сырые цисты занимают равные весовые доли — 46% и 47% соответственно. При этом доля сырых цист выросла более чем на 10 процентных пунктов, что связано с реализацией запасов. Еще 7% поставок приходятся на декапсулированные цисты.

Наибольший вклад в стоимость экспорта в 2022 г. внесла сухая продукция — 62%, или 10,5 млн долларов, при средней цене одного килограмма в 26,6 доллара. На сырые цисты приходится 35%, или 5,8 млн долларов, при цене 7,3 доллара за килограмм.

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