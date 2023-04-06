Стоимость судна от верфи будут проверять экспертизой

Правительство утвердило Правила экспертизы обоснований ориентировочной стоимости строительства судна, цен его проектирования, строительства, ремонта и утилизации. Действие документа распространяется в том числе на морской флот.

Правила утверждены постановлением правительства РФ от 4 апреля 2023 г. № 542, сообщает корреспондент Fishnews. Этот же документ утверждает правила установления платы за экспертизу и правила отбора организаций, ее осуществляющих.

Постановление вступило в силу. В течение трех месяцев Министерство промышленности и торговли должно отобрать организации, проводящие экспертизу.

Напомним, предварительную экспертизу контрактов на строительство судов анонсировал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов на профильной сессии ВЭФ в сентябре. Он заявил, что такая мера позволит избегать заключения убыточных контрактов.

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