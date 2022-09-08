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Заместитель министра промышленности и торговли Виктор ЕВТУХОВ на сессии ВЭФ. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса

Минпромторг выступил за экспертизу контрактов на постройку судов

Верфи защитит от заключения убыточных контрактов предварительная экспертиза и серийность производства, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов на профильной сессии ВЭФ. В качестве негативного примера он упомянул контракты на строительство рыбопромысловых судов.

На посвященной судостроению сессии Восточного экономического форума Виктор Евтухов рассказал, что «принято решение» о необходимости предварительной экспертизы контрактов на строительство судов. Причем не только в рамках госзаказа, сообщает корреспондент Fishnews.

«Что касается коммерческого судостроения, то есть директива заместителя председателя правительства (Дениса Мантурова — прим. ред.) пока только в адрес ОСК о том, чтобы при строительстве такого флота верфи проходили экспертизу, чтобы избегать заключения убыточных контрактов. К сожалению, такая проблема у нас есть. Особенно она была остра, когда верфи были недозагружены, конкуренция за заказчика была излишне высокой, и зачастую верфям приходилось заключать контракты на заведомо невыгодных условиях», — обратил внимание замглавы Минпромторга.

Еще одной мерой против убыточных контрактов, по его мнению, стал бы переход к серийному производству. «Примером могут служить рыбопромысловые суда — 27 проектов, 20 компаний-проектантов. Чуть ли не каждое судно головное, а контракт по фиксированной цене, которую ты на 100% не сможешь просчитать. Поэтому наша задача и задача производителя сегодня — представить заказчику те проекты, которые заранее можно просчитать и выходить на те условия, которые будут выгодны и заказчику, и производителю», — подчеркнул Виктор Евтухов.

Он уточнил, что речь не идет об умышленном заключении убыточных контрактов. «Когда они заключались, предполагалось, что они будут прибыльными. Но зачастую из-за того, что на них нет ни расчетно-конструкторской документации, ни нормального технического проекта, а у верфи не было выхода, по факту контракты получались убыточными», — заметил представитель министерства.

Напомним, в августе зампред правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента рассказал: не раз верфи, заключив контракт на судно с твердой ценой, вынуждены были брать на себя дополнительные расходы, появившиеся в ходе постройки. Чтобы в будущем исключить подобные ситуации, он поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не заключать контракты без независимой технико-экономической экспертизы.

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  • Заместитель министра промышленности и торговли Виктор ЕВТУХОВ на сессии ВЭФ. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса
  • Сессия по судостроению прошла на Восточном экономическом форуме. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса
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