Подходы к поддержке морских зверобоев решили пересмотреть

Правительство внесло изменения в план мероприятий по реализации программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне РФ. Для морского зверобойного промысла решили использовать налоговый стимул.

Программа государственной поддержки традиционных промыслов КМНС в Арктической зоне РФ была утверждена в 2021 г. В качестве цели заявлено устойчивое развитие коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.

Для воплощения программы в жизнь предусмотрен специальный план мероприятий. Среди решений, которые он включает, — дополнение перечня видов сельхозпродукции видами продукции морского зверобойного промысла.

Новым распоряжением правительство перенесло срок выполнения этого мероприятия с 2022 на 2023 гг. При этом изменилось его содержание, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь это расширение возможностей применения единого сельхозналога организациями, которые занимаются морским зверобойным промыслом и выпуском соответствующего продукта. Таким образом предполагается снизить финансовую нагрузку на производителей.

Перечень ответственных за исполнение структур остался прежним — Минсельхоз и Минвостокразвития России, правительство Чукотки.

Ранее мероприятие предусматривало субсидирование вылова, материально-техническое оснащение, возмещение части затрат на тепло и электроэнергию, субсидирование затрат по оценке условий труда, финансовое оздоровление технических средств обучения, научные исследования, эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих.

Развитие производственных мощностей общин, осуществляющих морской зверобойный промысел, по-прежнему есть в плане, но в рамках другого мероприятия.

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