«Крышевание» браконьера привело полицейских за решетку

В Астраханской области осудили двоих бывших полицейских за получение взятки в 300 тыс. рублей в обмен на сокрытие факта незаконной рыбалки. Наказанием стали семь лет колонии строгого режима.

Приговор вынесли бывшему заместителю начальника ОМВД России по Харабалинскому району и начальнику отдела уголовного розыска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК по Астраханской области, полицейским в ходе процессуальной проверки стало известно о возможной причастности жителя региона к незаконной рыбалке запрещенным орудием лова. За сокрытие факта браконьерства фигуранты получили денежное вознаграждение, после чего были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на четыре года.

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