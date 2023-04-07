Проект по «Гонцу» прошел через рабочую группу «регуляторной гильотины»

Рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества согласовала проект приказа о переходе на оборудование системы «Гонец» в технических средствах контроля.

Проект приказа о ТСК для судов Минсельхоз представил в феврале. Предполагается, что российские рыбаки перейдут с оборудования иностранной системы «Инмарсат» на отечественный «Гонец».

6 апреля проект приказа рассмотрела рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества, сообщает корреспондент Fishnews.

«Состоялась серьезная дискуссия с участием представителей Минсельхоза, Росрыболовства, ЦСМС, Морсвязьспутника, СЗС «Гонец». Председатель рабочей группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев дал возможность высказаться всем желающим, как со стороны рабочей группы, так и приглашенных участников. Оценку новому требованию дали в том числе профильные специалисты предприятий», — передает телеграм-канал ассоциации.

Подробно разбирались вопросы технической реализации проектируемого требования, а также цены на СЗС «Гонец». В результате рабочая группа сформировала замечания к документу и согласовала его с учетом изменений, рассказали в ВАРПЭ. О каких замечаниях идет речь, в сообщении не уточняется.

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