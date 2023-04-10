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Добыча лосося на Сахалине

Члены рабочей группы рассмотрят роль регионов при закреплении участков для промысла

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал перечень поручений по итогам мартовского заседания межведомственной рабочей группы по участкам для промысла анадромных рыб. Речь идет в том числе о наделении полномочиями в этой сфере региональных властей.

Второе заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения участков для промысла анадромных видов рыб руководитель Росрыболовства провел 28 марта. Тема важна для целого ряда регионов, в том числе для дальневосточных территорий, где ведется добыча тихоокеанских лососей. В состав группы входят представители Минсельхоза, Росрыболовства, парламента, региональных властей, науки, отраслевых объединений.

На мартовском заседании были представлены основные подходы, предложенные регионами, и варианты, выработанные в самом федеральном агентстве.

По итогам членам МРГ рекомендовано до 14 апреля представить в Росрыболовство сформулированные предложения для внесения изменений в законодательство по четырем направлениям, сообщает корреспондент Fishnews. Первое — это критерии надлежащего выполнения пользователями условий ранее заключенного договора на рыболовный участок.

Второе — обязательства по производству рыбопродукции, участию в социально-экономическом развитии регионов и другие возможные обременения в случае возникновения преимущественного права на заключение договора на новый срок.

Третье — порядок заключения договора на РЛУ с торгами (конкурсами, аукционами) и (или) через конкурсные, аукционные процедуры, в том числе с взиманием платы.

Четвертое — в случае заключения такого договора на новый срок — целесообразность и возможность наделения региональных госорганов полномочиями по установлению условий надлежащего исполнения договора пользования РЛУ с учетом региональных особенностей.

До 28 апреля эти предложения должны быть проработаны с членами рабочей группы для подготовки единой консолидированной позиции.

Также профильном департаменту Минсельхоза рекомендовано обеспечить в возможно короткий срок внесение в правительство проекта постановления по изменению правил определения границ рыболовных участков.

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