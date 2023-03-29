Росрыболовство и регионы обсуждают принципы распределения «анадромных» участков

При выработке принципов распределения участков для добычи анадромных видов рыб важно сделать акцент на роль регионов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на втором заседании межведомственной рабочей группы.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел второе заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных видов рыб. Напомним, что группа была создана Минсельхозом и впервые собралась в конце декабря. Тогда глава ФАР поручил собрать от регионов предложения по «критериям добросовестности» пользователей участков и «критериям инвестиционного нормирования».

С тех пор в рамках сбора позиций проведено большое совещание на Камчатке, по видеосвязи тема обсуждалась и с другими регионами Дальнего Востока и Севера. Не успели собраться на Сахалине, но и островная область направила свое мнение по важному вопросу, сообщает корреспондент Fishnews.

На втором заседании рабочей группы замруководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал об основных подходах, предложенных регионами, и представил варианты, которые выработали в федеральном агентстве.

В качестве ключевого «критерия добросовестности» заместитель руководителя ведомства выделил наличие у пользователя на праве собственности берегового перерабатывающего завода. О такой характеристике в случае с промышленным ловом написали все субъекты Федерации, сообщил Василий Соколов. «Мы поддерживаем, что это, наверное, ключевой тезис, ключевой критерий добросовестности», — сказал он, уточнив, что речь все-таки не идет о том, чтобы завод был на каждый РЛУ.

В качестве второго «критерия добросовестности» в федеральном агентстве предложили отсутствие в период пользования участком нарушений законодательства в области рыболовства с причинением крупного ущерба. Выбор таких характеристик для преимущественного права на перезакрепление участков в ведомстве объяснили прозрачностью и возможностью четкой оценки.

Представители Росрыболовства также вновь обратили внимание на то, что считают важным пересмотреть обязательства, которые в дальнейшем будут оговорены для пользователей по договору на РЛУ. В качестве таких требований в федеральном агентстве предложили установление обязательного процента переработки на собственных перерабатывающих предприятиях получателя участка.

Регионы предлагали подумать над вкладом пользователей в социально-экономическое развитие территорий, но такую характеристику достаточно сложно оценить, посчитали в ФАР при подготовке к заседанию.

Представители субъектов Федерации однако заявили, что над этим еще надо подумать. Здесь можно как раз использовать механизм подтверждения со стороны региона, прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На уровне регионов информация об участии рыбаков в общественно значимых проектах есть всегда, поддержал главу Камчатки сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

Сахалинская область напомнила о проблематике участков со смежными границами — эта тема актуальна для региона. А президент Ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун акцентировала внимание на любительском рыболовстве.

В целом вопросов остается еще немало, подчеркнул, подводя итоги обсуждению, Илья Шестаков. Глава ведомства привел пример моментов, по которым пока нет ясности. В частности, что будет с участками пользователей, которые не уложатся в критерии добросовестности, — пойдут ли такие предприятия на конкурс или на аукцион? Что делать с условиями по переработке для малых компаний? Нужно еще доработать «критерии добросовестности» и обязательства, заявил руководитель ФАР. При этом он отметил, что уже прозвучал правильный посыл — делать акцент на регионы.

«Мы двигаемся, но двигаемся пока постепенно. Нам надо нащупать вот эти правильные решения», — сказал Илья Шестаков. Выбранное регулирование будет иметь очень серьезное значение, особенно для лососевых регионов, подчеркнул он.

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