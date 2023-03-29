Новости
Добыча лосося на Дальнем Востоке

Росрыболовство и регионы обсуждают принципы распределения «анадромных» участков

При выработке принципов распределения участков для добычи анадромных видов рыб важно сделать акцент на роль регионов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на втором заседании межведомственной рабочей группы.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел второе заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных видов рыб. Напомним, что группа была создана Минсельхозом и впервые собралась в конце декабря. Тогда глава ФАР поручил собрать от регионов предложения по «критериям добросовестности» пользователей участков и «критериям инвестиционного нормирования».

С тех пор в рамках сбора позиций проведено большое совещание на Камчатке, по видеосвязи тема обсуждалась и с другими регионами Дальнего Востока и Севера. Не успели собраться на Сахалине, но и островная область направила свое мнение по важному вопросу, сообщает корреспондент Fishnews.

На втором заседании рабочей группы замруководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал об основных подходах, предложенных регионами, и представил варианты, которые выработали в федеральном агентстве.

В качестве ключевого «критерия добросовестности» заместитель руководителя ведомства выделил наличие у пользователя на праве собственности берегового перерабатывающего завода. О такой характеристике в случае с промышленным ловом написали все субъекты Федерации, сообщил Василий Соколов. «Мы поддерживаем, что это, наверное, ключевой тезис, ключевой критерий добросовестности», — сказал он, уточнив, что речь все-таки не идет о том, чтобы завод был на каждый РЛУ.

В качестве второго «критерия добросовестности» в федеральном агентстве предложили отсутствие в период пользования участком нарушений законодательства в области рыболовства с причинением крупного ущерба. Выбор таких характеристик для преимущественного права на перезакрепление участков в ведомстве объяснили прозрачностью и возможностью четкой оценки.

Представители Росрыболовства также вновь обратили внимание на то, что считают важным пересмотреть обязательства, которые в дальнейшем будут оговорены для пользователей по договору на РЛУ. В качестве таких требований в федеральном агентстве предложили установление обязательного процента переработки на собственных перерабатывающих предприятиях получателя участка.

Регионы предлагали подумать над вкладом пользователей в социально-экономическое развитие территорий, но такую характеристику достаточно сложно оценить, посчитали в ФАР при подготовке к заседанию.

Представители субъектов Федерации однако заявили, что над этим еще надо подумать. Здесь можно как раз использовать механизм подтверждения со стороны региона, прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На уровне регионов информация об участии рыбаков в общественно значимых проектах есть всегда, поддержал главу Камчатки сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

Сахалинская область напомнила о проблематике участков со смежными границами — эта тема актуальна для региона. А президент Ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун акцентировала внимание на любительском рыболовстве.

В целом вопросов остается еще немало, подчеркнул, подводя итоги обсуждению, Илья Шестаков. Глава ведомства привел пример моментов, по которым пока нет ясности. В частности, что будет с участками пользователей, которые не уложатся в критерии добросовестности, — пойдут ли такие предприятия на конкурс или на аукцион? Что делать с условиями по переработке для малых компаний? Нужно еще доработать «критерии добросовестности» и обязательства, заявил руководитель ФАР. При этом он отметил, что уже прозвучал правильный посыл — делать акцент на регионы.

«Мы двигаемся, но двигаемся пока постепенно. Нам надо нащупать вот эти правильные решения», — сказал Илья Шестаков. Выбранное регулирование будет иметь очень серьезное значение, особенно для лососевых регионов, подчеркнул он.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткамагаданская областьросрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.