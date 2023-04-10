Требования к инвестобъектам второго этапа выставили для обсуждения

Министерство сельского хозяйства представило проект постановления о требованиях к судам и береговым комплексам, которые должны строиться в рамках второго этапа программы инвестиционных квот.

Проект размещен на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия. Процедура ОРВ призвана выявила почву для возможные проблем и избыточных барьеров, которые могут возникнуть для бизнеса, еще до принятия правового акта.

Новый документ готовится на смену постановлению правительства от 25 мая 2017 г. № 633, применявшемуся на первом этапе, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется обновить требования к объектам инвестиций и к инвестпроектам, порядок расчета обеспечения реализации таких проектов — все это власти планируют сделать в преддверии запуска второго этапа программы квот под инвестиции на Дальневосточном бассейне.

Во вторую волну в список объектов для вложений предполагается добавить транспортный рефрижератор. Те, кто реализуют проект по его созданию, смогут получить квоты вылова минтая и сельди.

Помимо перерабатывающих объектов в перечень также планируется внести рыбоперерабатывающий комплекс, включающий завод по переработке минтая и других видов рыб большой мощности и два среднетоннажных промысловых судна длиной не менее 35 м.

Новым документом, как и постановлением № 633, предусматриваются требования к локализации при строительстве судов. А береговые заводы, согласно проекту правового акта, должны строиться в прибрежном регионе, прилегающем к соответствующему рыбохозяйственному бассейну.

Минсельхоз также уже представил проект постановления о порядке подачи заявлений на инвестквоты и порядке отбора инвестпроектов; о правилах подготовки и заключения договоров на доли инвестквот и примерной форме договора.

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