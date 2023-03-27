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Минтай — ключевой объект в программе инвестквот

В 2023 году заявки на инвестквоты планируется принимать в особые сроки

Минсельхоз представил для оценки регулирующего воздействия еще один проект акта для запуска второго этапа инвестиционных квот. В новом раунде предполагается строить под право на добычу не только промысловый, но и транспортный флот.

На портале regulation.gov.ru появился проект еще одного документа по второму этапу инвестиционных квот. Полное название предлагаемого постановления правительства — «О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Новый документ должен прийти на смену постановлению от 29 мая 2017 г. № 648, которым регулировался первый этап инвестквот. Будут обновлены порядок подачи заявлению на долю инвестиционной квоты, порядок отбора инвестпроектов и порядок распределения таких квот, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что второй этап инвестквот запланирован для Дальневосточного бассейна. Судя по проекту постановления, к строительству, как и на первом этапе, будут предложены крупнотоннажные траулеры-процессоры. К среднетоннажному траулеру-процессору под квоты вылова минтая и сельди в Карагинской подзоне, добавится еще один среднетоннажник под квоты вылова минтая и сельди в различных промысловых районах. Также на втором этапе предполагается включить в список объектов инвестиций транспортный рефрижератор длиной не менее 120 м для Дальневосточного бассейна под квоты добычи минтая и сельди.

Планируется оставить в перечне средне- и малотоннажные промысловые суда под квоты добычи трески, камбал, терпугов, командорского кальмара, наваги и палтусов— правда, без выделения квот вылова макруруса (по нему наблюдается низкое освоение, отмечено в пояснительной записке).

Что касается береговых заводов, то здесь в списке остаются предприятия малой мощности под квоты вылова разнорыбицы (опять же, выделять объемы по макрурусу, в отличие от первого этапа, не предполагается), заводы большой, средней и малой мощности под квоты минтая и сельди.

Также в перечне появился новый тип объекта для вложений — рыбоперерабатывающий комплекс. Он должен включать завод по переработке минтая и других рыб большой мощности и два среднетоннажника длиной не менее 35 м. Тем, кто введет такие мощности в строй, должны быть выделены квоты минтая и сельди.

На 2023 г. предполагается установить особые сроки подачи заявлений на доли инвестквот второго этапа. Планируется, что Росрыболовство будет принимать такие обращение в течение четырех месяцев со дня вступления постановления в силу, причем публиковать в интернете информацию о проведении отбора проектов не потребуется. Общий порядок предусматривает, что заявления будут подаваться в Росрыболовство с 1 марта по 30 июня.

По закону теперь появилось требование, согласно которому заявитель, претендующий на инвестквоты второго этапа, должен быть зарегистрирован в прибрежному регионе, относящемся к бассейну, в котором выделена квота. Ранее Минсельхоз разместил проект постановления о правилах подготовки и заключения договоров на доли квот и примерной форме договора.

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