Рыб в аквакультуре поставят на учет

Не позже чем до 1 марта 2026 г. рыба и другие объекты животного происхождения в хозяйствах аквакультуры должны пройти групповое маркирование и учет. Правила такой фиксации утвердило правительство.

Правила учета животных утверждены постановлением правительства от 5 апреля 2023 г. № 550. Им же определен перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаи индивидуального или группового маркирования и учета, сроки учета, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно правилам, учетом животных занимаются специалисты в сфере ветеринарии, причем безвозмездно. Делается это через предоставление сведений в Федеральную государственную систему в области ветеринарии о маркированном животном или группе животных. При этом присваивается уникальный номер, он действителен в течение всей жизни животного или существования группы животных.

Провести учет нужно не позже 10 рабочих дней со дня маркирования животного или группы либо ввоза маркированного животного и группы в Россию.

В информационную систему добавляются биологический вид животного, порода (если известна), кросс (если известен и имеется), данные о маркировании (например об организации, осуществившей маркирование), цель содержания (в том числе для разведения, для получения продукции), место содержания, данные о владельце, данные о проведении лечебных или профилактических мероприятий (если известны).

Рыбы и другие объекты аквакультуры животного происхождения также вошли в перечень животных, подлежащих маркированию. В аквакультуре должно применяться групповое маркирование. Племенные животные подлежат индивидуальному маркированию и учету. Требование не распространяется на личные подсобные хозяйства. Маркирование должно быть выполнено в срок не позже 1 марта 2026 г.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2024 г. Федеральный закон о маркировании и учете был подписан в июне 2022 г.

Согласно закону, маркирование представляет собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования. В случаях группового маркирования — нанесение визуальных средств маркирования, например, на садок.

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