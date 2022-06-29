Сельскохозяйственных животных ждут маркировка и учет

Президент Владимир Путин подписал изменения в закон «О ветеринарии», предусматривающие в том числе обязательные маркирование и учет животных.

Изменения утверждены ФЗ от 28 июня 2022 г. № 221 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии», сообщает корреспондент Fishnews. Поправки устанавливают порядок маркирования и учета животных. Перечень соответствующих видов животных должно установить правительство.

Предусматривается, что маркированию и учету не подлежат объекты животного мира, предусмотренные ФЗ «О животном мире» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам.

Закон определяет виды маркирования и учета, особенности их осуществления и занесения соответствующих данных в систему в области ветеринарии. В частности, предусматривается возможность индивидуального и группового маркирования и учета животных.

Согласно закону, маркирование представляет собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования. В случаях группового маркирования — нанесение визуальных средств маркирования, например, на садок.

Владельцы смогут маркировать животных за свой счет самостоятельно или с привлечением других лиц. При этом хозяева будут вправе выбрать тип средства маркирования в зависимости от вида животного. Учет будет вестись безвозмездно специалистами в области ветеринарии.

Также устанавливаются переходные положения. Например, прописано, что ранее маркированные животные повторно процедуре не подлежат.

Другие положения закона касаются зоосанитарного статуса определенных объектов, полномочий федеральных и региональных органов власти в области ветеринарии.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 г. Учет подлежащих маркированию животных начнется в установленные правительством сроки, но не ранее 1 марта 2024 г. Маркирование животных (кроме служебных) будет осуществляться с 1 марта 2024 г.

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