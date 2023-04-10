Росрыболовство даст капитанам портов «черный список» судов

С 21 мая вступил в силу положение о направлении капитанам морских портов списка иностранных судов, деятельность которых связана с незаконным ловом. Такому флоту будет закрыт вход в российские гавани, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

В ноябре 2022 г. был подписан федеральный для реализации Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Страны — участницы этого договора должны принимать меры по борьбе с браконьерством.

Закон предусматривает запрет на заход в российские морские порты иностранных судов, которые включены в список флота, чья деятельность связана с рыболовством с нарушением правил и требований международных договоров РФ.

Правительство постановлением от 6 апреля 2023 г. № 553 определило, каким образом Росрыболовством должно направлять капитанам морских портов такие списки, сообщает корреспондент Fishnews. Положение о направлении вступит в силу с 21 мая, в течение пяти дней федеральное ведомство должно передать информацию по электронной почте капитанам портов. Если в список будут вноситься изменения, Росрыболовство также должно сообщать об этом портовому руководству.

Заход судов из «черного списка» оставили на случай бедствия, обстоятельств непреодолимой силы, необходимости осмотра судна. Исключение также сделано для помощи людям или судам, находящимся в опасности либо терпящим бедствие.

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