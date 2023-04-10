Рыбной отрасли Поморья готовят электронных помощников

Геопортал Архангельской области будет предоставлять информацию о рыболовных и рыбоводных участках. В планах регионального правительства также разработка механизма по оформлению онлайн-путевок на добычу водных биоресурсов.

Цифровизация рыбопромышленной сферы региона проходит в тесном сотрудничестве с Росрыболовством и областным минсвязи. Первые данные на геопортал уже вносятся, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Поморья.

«Кроме информации о рыболовных участках, на сервисе в удобной форме будут размещены данные о потенциально пригодных инвестиционных участках для товарного рыбоводства, информация о пользователях участков, видах водных биоресурсов и контакты организаторов любительской рыбалки», — рассказала министр агропромышленного комплекса и торговли области Ирина Бажанова.

Кроме того, для информирования северян в сфере любительской рыбалки на интернет-портале «Наше Поморье» будет запущен чат-бот. Он поможет гражданам получать сведения о местах и сроках лова, разрешенным орудиям добычи и по другим вопросам.

Архангельская область также включена в процесс цифровизации рыбной отрасли, проводимый Росрыболовством. «В рамках инициативы для широкого круга лиц в мобильном приложении «Клёво ГИД», интегрированном с порталом «Госуслуги», планируется размещение информации о возможности любительской рыбалки, а также реализация механизма продажи путевок на любительскую рыбалку в режиме онлайн», — отметила Ирина Бажанова.

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