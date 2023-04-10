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Холдинг «Норебо» взялся за создание новой культуры судоремонта

На ремонт — к родным берегам

Восстановление судоремонта в Камчатском крае требует инвестиций и времени, но ряд факторов вполне позволяет сделать отечественную отрасль конкурентоспособной, уверены в холдинге «Норебо».

Для развития судоремонта на Камчатке группа «Норебо» в 2021 г. приобрела четыре компании, располагавшие в регионе двумя производственными площадками. Это «Судоремсервис» и Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод (ПСРЗ).

Новому предприятию перешел полный комплекс технологического и судоподъемного оборудования, позволявшего осуществлять ремонт практически всех типов судов Дальнего Востока, за исключением разве что гигантов типа «Содружество», рассказал генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир Вальтер (терминал «Сероглазка» является для «Рем-Нова ДВ» управляющей компанией). Проблема в том, что состояние оборудования и площадок требует обновления. И браться за решение этой задачи инвесторам пришлось в условиях экономических встрясок.

На сегодняшний день уже выполнена реновация дока грузоподъемностью 8,5 тыс. тонн (площадка ПСРЗ). «Работу дока мы приостановили в октябре прошлого года и поставили его на реновацию», — прокомментировал Владимир Вальтер.

В тот день, когда корреспондент Fishnews побывал на предприятии, судоподъемное сооружение готовили к первому приему флота на ремонт. «Сейчас как раз идет набор стапель-палубы», — объяснил, проводя экскурсию по заводу, заместитель директора «Рем-Нова ДВ» Денис Кан.

В дальнейшем док будут модернизировать — например, установят автоматические системы управления положением. «Это второй этап. Мы будем выполнять его в течение шести месяцев, но параллельно осуществлять докование. На безопасность процесса это не влияет», — поделился планами Владимир Вальтер.

Планируется построить и два новых судоподъемных сооружения. Кроме того, восстанавливается малый док грузоподъемностью 800 тонн (площадка «Судоремсервиса»). Достался он в таком состоянии, что осуществлять эксплуатацию было нельзя, — сейчас уже примерно наполовину заменена обшивка, обновление идет полным ходом.

Доковое хозяйство компании с учетом новых сооружений должно обеспечивать ремонт не менее 60 средне- и крупнотоннажных судов в год.

«Сделано уже очень многое. Не сравнить с тем, что было», — отметил Денис Кан. Эту ситуацию демонстрирует корпусно-доковый цех. Одно из помещений уже отремонтировали, установили новое оборудование: гильотину, листогибочные машины, гидравлические вальцы и т.д. Предпочтение отдали отечественным станкам и качеством от российского производителя вполне довольны.

Теперь на очереди — ремонт и оснащение второго помещения цеха. Здесь займут свое место в общей производственной цепочке станки плазменной резки.

Производственные площадки «Рем-Нова ДВ» расположены в разных частях Петропавловска-Камчатского. Однако было организовано проектирование, чтобы организовать технологически единый комплекс.

В планах — продолжать модернизацию, реновацию цехов, устанавливать современное оборудование. Вообще стоит задача принести на Камчатку новую культуру судоремонта, обеспечить выполнение судоремонтных работ на современном уровне, обрисовал ситуацию Владимир Вальтер.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Холдинг «Норебо» взялся за создание новой культуры судоремонта
  • Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР
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