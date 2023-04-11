Координационный совет призвал поберечь инвесторов

Вопрос: каким образом оценивать выполнение обязательств по производству рыбопродукции береговыми заводами — участниками программы инвестквот — имеет общеотраслевое значение, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в ответ на запрос Ассоциации добытчиков минтая высказал свою позицию по возможным последствиям для предприятий отрасли в случае, если суд поддержит подход Росрыболовства к оценке выполнения требования по выпуску продукции на заводе под инвестквоты, сообщает корреспондент Fishnews. Ситуация здесь может выйти за рамки спора между федеральным агентством и конкретной компанией, считают в совете.

Если производители будут призваны нарушителями обязательств по договору на инвестквоты, это не только может отразиться на 18 предприятиях, реализовывавших инвестиционные проекты, но и способно ударить по инвестиционному климату во всем рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока, полагает координационный совет.

Штрафы для инвесторов не способствуют идее осуществления взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, что противоречит конституционному принципу экономической солидарности и принципу доверия государства и общества, заявили в объединении.

В координационном совете подчеркнули, что требования, которые предъявляются к предприятиям, должны быть логичны и однозначны.

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