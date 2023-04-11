Какие проекты по второму этапу уже опубликовали

В преддверии запуска второго этапа инвестквот и крабовых аукционов Минсельхоз публикует проекты подзаконных актов. Fishnews собрал информацию о том, какие документы уже размещены на портале regulation.gov.ru.

Изменения закона о рыболовстве, принятые в декабре, предполагают второй этап программы квот под инвестиции. Планируется продолжить программу инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне. Кроме того, закон предусматривает новые крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами.

В феврале Минсельхоз начал размещать на профильном портале проекты подзаконной базы для перераспределения квот, сообщает корреспондент Fishnews. Это предлагаемые документы и по крабовым аукционам, и по инвестиционным квотам.

Торги по крабу

На портале regulation.gov.ru доступна доработанная версия требований к объектам, которые должны построить победители крабовых аукционов. Предполагается, что это будут не только промысловые суда, как на первом этапе, но и логистические комплексы в портах.

Можно ознакомиться и с доработанным проектом постановления о настройке под второй этап правил организации и проведения крабовых аукционов. Проводиться торги по-прежнему будут в электронной форме.

Инвестквоты

По инвестиционным квотам вылова (а таким образом распределяются прежде всего квоты на промысел рыбы) в марте на портале выложили проект постановления, адаптирующего под второй этап правила подготовки и заключения договоров на доли квот и примерную форму такого договора.

Публичное обсуждение проходит проект постановления о порядке подачи заявления на долю инвестквоты, порядке отбора инвестпроектов и порядке распределения таких квот.

В апреле появился проект о требованиях к судам и береговым комплексам, которые должны строиться в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Если сравнивать с первым этапом, в списке добавились транспортный рефрижератор и рыбоперерабатывающий комплекс, увязывающий постройку берегового завода и двух промысловых судов.

Общее

Есть и проекты, которые касаются и крабовых аукционов, и инвестквот. Это проект постановления о принципах распределения новых видов квот по пользователям и проект постановления, меняющего порядок распределения общего допустимого улова (ОДУ) по направлениям.

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