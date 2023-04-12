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Молодь тихоокеанской устрицы будет расти на Черном море под присмотром ученых. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Аквафермам на Черном море хотят помочь спатом с Дальнего Востока

Специалисты АзНИИРХ приступили к изучению роста и развития спата устриц Дальнего Востока в водах Черного моря. Исследования проводятся совместно с коллегами из Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

В условиях санкций традиционный путь приобретения молоди устриц (спата) за рубежом оказался ограничен для российских аквафермеров. В научно-производственном центре марикультуры ТИНРО на острове Попова специалисты отрабатывают технологии заводского получения посадочного материала тихоокеанской устрицы.

Встают вопросы по развитию и адаптации устричного спата с Дальнего Востока в условиях других рыбохозяйственных бассейнов. Именно эту задачу призвана решить совместная научно-исследовательская работа двух филиалов ВНИРО, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В конце марта молодь тихоокеанской устрицы, доставленную из Владивостока, сотрудники АзНИИРХ и ТИНРО поместили в садки в двух специализированных хозяйствах на кавказском и крымском побережьях Черного моря. Там молодь будет расти и развиваться в течение следующих лет.

«Из этой же партии молодь устрицы была помещена на носители и на экспериментальной базе Тихоокеанского филиала. На протяжении всего процесса товарного выращивания мы будем вести постоянный мониторинг развития устриц в черноморской воде — изучать темпы роста, выживаемость, обмениваться данными с коллегами из Владивостока, которые будут наблюдать за развитием своей партии», — рассказала начальник центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО Виктория Хорошельцева.

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Fishnews

  • Молодь тихоокеанской устрицы будет расти на Черном море под присмотром ученых. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Спат поместили в садки двух хозяйств на кавказском и крымском побережьях. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Научно-исследовательскую работу совместно проводят специалисты Азово-Черноморского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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