Дело об опасной икре расследуют в Нижнем Поволжье

В Астрахани возбудили уголовное дело: двух местных жителей подозревают в торговле опасной для здоровья щучьей икрой. По версии следствия, товара продали почти на 700 тыс. рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенный группой лиц).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления регионального СК, злоумышленники купили икру у неустановленных лиц и привезли ее в квартиру в Советском районе Астрахани для дальнейшей переработки. Затем подозреваемые реализовали покупателю 600 банок деликатеса общей массой 300 кг.

Согласно заключению эксперта, товар не соответствует требованиям безопасности для потребителей и является опасным для здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

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