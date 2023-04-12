Рыбе предложат сценарии борьбы за полку

По силам ли рыбе и морепродуктам бороться за потребителя и как им преуспеть в конкуренции с другими продуктовыми группами? Эти вопросы рыбный бизнес планирует обсудить 13 апреля на симпозиуме с участием экспертов из банковской сферы и ритейла.

«Какая рыба нужна потребителю?» — попытаются выяснить участники симпозиума, который пройдет 13 апреля в Москве на площадке Svoy Loft. В рамках мероприятия взглядами на перспективы рыбного рынка поделятся отраслевые эксперты и аналитики.

Насколько применима для рыбной продукции концепция борьбы за «долю желудка», в свое время изобретенная и внедренная компанией Coca-Cola, предлагает задуматься руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Его доклад на симпозиуме будет посвящен обострению конкуренции между различными продуктовыми группами и необходимости учитывать этот фактор в стратегиях рыбаков и рыбопереработчиков.

«Например, производители рыбы могут расценивать постоянный рост потребления мяса как угрозу. Ежегодное обновление рекордов потребления в данном сегменте может означать, что рыбу вытесняют с полки. Быть может, пора подумать над стратегией «Реконкисты» — как вернуть полку назад? Или другими способами, через другие каналы постараться удержать свою «долю в желудке» россиян», — рассказал Fishnews представитель Россельхозбанка.

В программе симпозиума также запланирована дискуссия с представителями торговых сетей о развитии потребления рыбы внутри страны, брейнстормы и обсуждение возможных стратегий для бизнеса в новых условиях.

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