Вычеты по рыбацким сборам возьмут на карандаш

Минсельхоз утвердил порядок учета информации об использованных вычетах по уплате сборов за пользование водными биоресурсами. Заниматься такой фиксацией будет Росрыболовство.

Федеральные власти продолжают выпускать правовые акты для реализации принятых в прошлом году изменений Налогового кодекса. Согласно этим поправкам, пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. При этом плательщики могут применить вычет — в связи с переработкой, рыболовством на новых судах российской постройки или работой в режиме прибрежного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз приказом от 21 февраля 2023 г. № 104 утвердил порядок учета информации о размерах вычетов, обоснованность применения которых была подтверждена и которые были использованы.

Учет будет осуществляться с помощью специального журнала. Вносить в него информацию будут должностные лица Росрыболовства (территориального органа ведомства).

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