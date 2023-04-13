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Законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по делам национальностей. Фото пресс-службы ГД

Профильный комитет Госдумы поддержал отмену «рыбных» заявок для КМНС

Комитет Госдумы по делам национальностей рекомендовал принять в первом чтении законопроект, изменяющий регулирование традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. В частности, «заявительный» механизм планируется сменить на нормы добычи.

Поправки в ФЗ «О рыболовстве…» на заседании представил первый заместитель председателя комитета Ильдар Гильмутдинов, сообщили Fishnews в пресс-службе ГД. Он отметил, что законопроект разработан в целях устранения бюрократических барьеров, усложняющих рыбалку для личного потребления и личных нужд коренных малочисленных народов.

«При осуществлении традиционного рыболовства каждый должен иметь при себе паспорт, подлинник разрешения на вылов рыбы, вести рыбопромысловый журнал и отправлять отчеты о вылове. Все это крайне усложняет традиционную рыбалку, а затраты на оформление заявок на вылов подчас превышают стоимость рыбы на рынке», — доложил Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, механизм заявительного характера на вылов целесообразнее менять на норму вылова, которая будет устанавливаться региональными властями по согласованию с Росрыболовством.

«Мы не единожды обсуждали эти вопросы с Росрыболовством. Непростой был, к сожалению, разговор. Рабочая группа по законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Комитете будет и дальше прорабатывать эти вопросы с ФОИВами — прежде всего с Росрыболовством и ФАДН», — подчеркнул председатель комитета Геннадий Семигин.

«Гарантируя сегодня общинам коренных малочисленных народов вылов рыбы, мы защищаем не только их образ жизни, но и содействуем занятости населения из числа этих народов в сложных экономических условиях», — заключил он.

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