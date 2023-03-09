«Рыбные» заявки КМНС предлагают заменить на нормы

В Госдуму внесен законопроект, изменяющий регулирование традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. В частности, предусмотрена отмена заявительного принципа предоставления доступа к биоресурсам.

О необходимости ввести беззаявительный принцип предоставления водных биоресурсов для традиционного промысла говорили неоднократно — как регулятор, так и представители КМНС. Теперь соответствующие поправки в ФЗ «О рыболовстве…» появились в базе Государственной Думы. Их внесли член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков и первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

В пояснительной записке говорится, что излишние административные барьеры, такие как ежегодная подача заявок на каждого члена семьи КМНС и отчетность, усложняют традиционное рыболовство для личных нужд. Отмечено: во многих случаях подача заявок и сдача отчетности экономически невыгодна, так как соответствующие расходы превышают затраты на покупку аналогичной рыбы.

Предлагается исключить подачу заявки и сдачу отчетности для физических лиц. А вопрос урегулировать путем установления нормы вылова на лицо, относящееся к коренным малочисленным народам, — по аналогии с нормами для любительской рыбалки.

Отмену заявительного принципа предполагается распространить на лиц, внесенных в федеральный список представителей КМНС.

Еще один блок изменений касается общин коренных народов. Их планируется наделить равными возможностями с другими юридическими лицами в получении объемов водных биоресурсов.

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