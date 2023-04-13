Подмосковная щука поделится икрой с рыбоводами

В Московской области специалисты Центрального отдела Главрыбвода начали отлов производителей щуки и сбор ее икры для искусственного воспроизводства в рамках госзадания.

Щуку отлавливают на Можайском, Рузском и Озернинском водохранилищах, сбор икры ведется на Табловском рыбоводном пункте. Работы контролируют инспекторы рыбоохраны.

«На предварительно обследованных участках выставлены рыболовные сети для отлова производителей, которые до их созревания содержатся в садках. Затем полученная и оплодотворенная икра инкубируется в аппаратах Вейса на Табловском рыбоводном пункте. После инкубации икры и перехода личинки на самостоятельное питание будут осуществляться ее выпуски в водоемы в целях пополнения рыбных запасов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

Отмечено, что в этом году Центральный филиал Главрыбвода планирует выпустить 1,35 млн личинок щуки в водохранилища Московской области: в Рузское — 700 тысяч, в Можайское — 550 тысяч, Озернинское — 100 тысяч.

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