Якутские озера хотят сделать аквафермами

В Республике Саха (Якутия) на аукцион вновь выставили пять озерных участков под пастбищную аквакультуру — их уже пытались разыграть в марте. Заявки можно подавать до 16 мая.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, три рыбоводных участка находятся в Вилюйском районе на озерах Унга-Чинагар, Хангас-Чинагар, Ничалах. Площадь РВУ — 92 га, 102 га и 225 га, а начальные цены — 72 тыс., 81,6 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно.

Остальные участки находятся в бассейне реки Лена. Один — в Намском районе на озере Соболох, другой — в Якутске на озере Табага. Их площади — 11 га и 14 га, а стартовая стоимость — 8,8 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно.

Видовой состав объектов пастбищной аквакультуры для всех РВУ одинаковый: муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась и щука.

Напомним, что ранее эти участки уже выставлялись на торги.

Аукцион планируют провести 8 июня в Якутске. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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