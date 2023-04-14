Сахалинская область опять попытается задействовать новые участки для рыбалки

В Сахалинской области на конкурс в третий раз выставили пять участков для организации любительского рыболовства, в том числе лососевых. Заявки принимаются до 22 мая — дня вскрытия конвертов

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыболовные участки расположены на реках Углегорского, Томаринского, Смирныховского и Северо-Курильского районах. Площади РЛУ — от 0,6 до 225 га. Акватории предоставляются на 20 лет.

Напомним, что все участки ранее неоднократно выставлялись на конкурс, однако из-за обнаруженных в документации ошибок торги отменялись.

Критерии оценки и сопоставления заявок остались прежними. У участников с опытом организации любительской рыбалки учтут количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства и среднюю численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

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