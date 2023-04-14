Успех — за дешевой рыбой

По оценкам аналитиков, на потребление рыбы влияют разные факторы, но на российском рынке главным ограничителем остается цена — и ее влияние с учетом экономической ситуации в ближайшие годы, скорее всего, будет усиливаться.

Тренды российского и мирового рыбного рынка и основные факторы, влияющие на потребление рыбы, обсудили участники Рыбного симпозиума, прошедшего 13 апреля в Москве на площадке Svoy Loft. Рыба остается одним из важнейших источников животного белка, нужда в котором в глобальных масштабах растет вслед за ростом населения планеты. По словам руководителя Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрия Авельцова, в развитых странах потребление белка на душу населения достигает примерно 100 кг в год. Развивающиеся страны по этому показателю сильно отстают, а значит, возможность для роста рынка сохраняется.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уровень самообеспеченности рыбой в России, по оценке Минсельхоза, в прошлом году составил 153%, что, казалось бы, перекрывает рекомендованную норму потребления, даже повышенную до 28 кг на человека. Но если учитывать именно рыбную продукцию — без плавников, костей и других несъедобных частей, цифры потребления могут оказаться не такими красивыми, уточнил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий Клюнеев.

Он рассказал, что КРДВ совместно с правительством Камчатского края и дальневосточным рыбаками работает над экспериментальным механизмом по соединению разных бизнесов: рыбодобычи, логистики, торговли. «Наша задача — соблюсти баланс, в первую очередь, в интересах населения», — подчеркнул представитель корпорации.

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов предложил производителям рыбной продукции посмотреть на рынок с точки зрения концепции борьбы за «долю желудка». Он обратил внимание, что снижение потребления рыбы происходит на фоне роста популярности других источников белка — молочных продуктов, яиц и особенно мяса. Чтобы отвоевать полку, рыбе придется конкурировать с этими категориями.

Один из способов сделать это — вписать продукт в современный тренд, наделив его историей и сформировав положительную репутацию в глазах покупателей. По мнению Андрея Дальнова, значение таких историй на зрелом, насыщенном рынке возрастает. И если на короткой дистанции побеждает фактор цены, то вдолгую более важны традиции потребления и истории.

Но пока на российском рынке именно цена играет решающую роль в выборе между мясом, птицей или рыбой. Статистика продаж в торговых сетях показывает, что за последний год все категории белковой еды, которые подорожали, потеряли в объемах, указал коммерческий директор исследовательской компании NTech — организатора симпозиума Дмитрий Трифонов. Причем рыба просела сильнее всего. Напротив, объемы продаж мяса и птицы, цены на которые в 2022 г. несколько снизились, подросли. Единственной продуктовой категорией, для которой эта закономерность была нарушена, стала кулинария, где наблюдается рост как цен, так и объемов реализации.

Рыбный сегмент выглядит не слишком хорошо уже не первый год, отметил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов: за период 2018–2022 гг. продажи рыбы в торговых сетях сократились на 35–40% в объеме и на 17–25% в денежном выражении. Главной причиной он назвал инфляцию — за этот период цена на рыбные консервы, пресервы и замороженную рыбу выросла на 44%, а на копченую и соленую рыбу — на 107%.

Неудивительно, что рост в сегменте замороженной рыбы в последние годы демонстрировали преимущественно такие недорогие виды рыб, как мойва, путассу, минтай. Среди дешевых консервов в чемпионы вышли кильки и бычки, а некогда популярная сайра стала поистине золотой рыбкой, если судить по ценникам. У консервов подороже есть свой фаворит — тунец, который, правда, в российских водах не ловится, зато на отсутствие спроса не жалуется. Явным аутсайдером смотрится охлажденная рыба — падение в этом сегменте составило за год 30%.

По словам Леонида Ардалионова, в нынешней ситуации при выборе продуктов, «чтобы просто поесть», потребителю нужна в первую очередь дешевая рыба. Аргумент цены отходит на задний план, только если речь идет о покупках, чтобы «побаловать себя» или о продуктах, которые человеку необходимо купить в любом случае.

На высокую цену как на один из барьеров для приобретения рыбы указал и замруководителя Роскачества Антон Куканов. В числе других отпугивающих факторов он назвал невысокое качество продукции, долгий или неудобный процесс ее приготовления и низкую информированность потребителей. Повышение уровня знаний населения о рыбе Роскачество видит хорошим инструментом для популяризации такой продукции.

«В следующем году мы активно запустим историю по продвижению отечественной рыбы — совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Росрыболовством, Рыбным союзом и другими коллегами», — анонсировал грядущий проект Антон Куканов. Примером такой деятельности можно считать калининградский День селедки — этот опыт планируется распространить и на другие регионы.

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