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На площадке Рыбного симпозиума прошла экспертная дискуссия, посвященная трендам российского рыбного рынка и поиску путей повышения потребления рыбы. Фото предоставлено компанией NTech

Покупатель ищет стабильное качество

Как приблизить рыбу к потребителю, что для этого могут сделать производители и торговые сети и какова в этом процессе роль государства, в рамках Рыбного симпозиума обсудили представители рыбной отрасли и федеральных ритейлеров.

На площадке Рыбного симпозиума, организованного 13 апреля исследовательской компанией NTech, прошла экспертная дискуссия, посвященная трендам российского рыбного рынка и поиску путей повышения потребления рыбы. Участие приняли производители рыбной продукции и торговых сетей «Пятерочка», «ВкусВилл», «Гиперглобус», «Азбука вкуса». Модератором мероприятия выступил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Участники обсуждения отметили, что снижение потребления рыбы — по данным Рыбного союза, на 27% за последнее десятилетие — связано с целым комплексом причин. И это не только рост цен, хотя рыба действительно дорожает быстрее продуктов-заместителей. Покупатели независимо от ценового сегмента стали более требовательными к качеству продукции. Обеспечить стабильное качество — одно из главных требований розничных сетей, особенно в премиум-сегменте.

Важно «не только заинтересовать, но и удержать покупателя», указала лидер клиентского пути по ассортименту «ВкусВилла» Олеся Жукова. По ее словам, разница между рыбным филе морской заморозки и продукцией, изготовленной на каком-нибудь заводе в Подмосковье, разительная — и не в пользу континентального производства. Но на Дальнем Востоке глубокая переработка, например, лососевых, по мнению спикера, практически отсутствует, а доставка оттуда охлажденной рыбы в сколько-то массовом объеме невозможна.

Хотя в крупных городах с каждым годом все меньше желающих возиться с разделкой рыбных тушек — закономерно, что в холодильных витринах все больше места занимают филе, стейки и другие максимально удобные для приготовления форматы. Или уже приготовленная рыба: о бурном подъеме кулинарии говорили как представители ритейла, так и независимые аналитики. Соответственно, торговым сетям не слишком нравится иметь дело с мешками замороженной рыбы. По мнению начальника отдела «Ультра Фреш» «Азбуки вкуса» Дмитрия Илюкевича, это товар, возможно, для собственного цеха, но не для полки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, есть пожелания у продавцов и к упаковке рыбы: желательно, чтобы она не только обеспечивала привлекательный вид продукта, но и была рассчитана на условия торговых сетей и имеющееся у них оборудование. Идеальный продукт в глазах розничной торговли должен быть качественным, простым в приготовлении и по доступной цене. Другой вопрос, насколько выполнимы эти условия в реальности.

Один из вариантов — активнее работать с недорогой рыбой. «Мы можем предложить дешевый продукт, но качественный, например, в мойве и подобных видах. Хороший продукт, доступный, съедобный», — отметила руководитель категории ультрафреш «Пятерочки» Наталья Богданова.

Для продвижения пресервов хорошо работают регулярные дегустации, поделился опытом руководитель отдела продаж «Рыбный ряд» «Гиперглобуса» Олег Рябов. На время пандемии такие акции вышли из обихода, но сейчас к ним вполне можно вернуться. И, разумеется, эффективным инструментом остаются скидки — продажи реагируют моментально, хотя снижать цену до бесконечности производители тоже не в состоянии.

К идее более активного вмешательства государства в ситуацию на рыбном рынке участники дискуссии отнеслись настороженно. По мнению экспертов, было бы неплохо изучить подходы к продвижению рыбы, применяемые за рубежом, и, возможно, адаптировать их для российских условий. Если же речь идет о дополнительном регулировании, такие меры нельзя вводить без тщательного и всестороннего обсуждения с бизнес-сообществом.

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