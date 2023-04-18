Судостроение и судоремонт включили в проекты для суверенитета и адаптации экономики

Правительство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. Для таких сфер будут обеспечены кредиты на особых условиях, обещают власти.

Проекты, которые обеспечат технологический суверенитет и структурную адаптацию экономики, внесут в специальный реестр. «Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие в этом наших институтов развития», — прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работа в части обеспечения технологического суверенитета будет вестись по 13 приоритетным направлениям. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список включено и судостроение, в том числе строительство рыболовных судов, производство главных и вспомогательных судовых двигателей, оборудования для добычи, хранения и переработки рыбной продукции, рыбопоискового оборудования и систем контроля вылова.

Проекты для структурной адаптации необходимы для создания или модернизации инфраструктуры, позволяющей переориентировать транспортно-логистические потоки в дружественные страны юга и востока.

В число приоритетов для обеспечения структурной адаптации экономики вошли строительство и модернизация верфей, услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов.

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