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Судно «Мурман-2» прошло модернизацию и переобрудование в Литве для добычи краба и производства варено-мороженой продукции. Фото Льва Федосеева

«Антей» усиливает флот на Северном бассейне

Компания «Антей Север» презентовала модернизированное судно «Мурман-2», которое в ближайшее время отправится на промысел в Баренцево море. Главным преимуществом краболова на предприятии называют современную фабрику.

О возможностях модернизированного краболова губернатору Мурманской области Андрею Чибису рассказал гендиректор компании «Антей Север» Юрий Бакаляр.

«Мурман-2» — это второе судно, прошедшее модернизацию и переобрудование в литовском городе Клайпеда для добычи краба и производства варено-мороженой продукции. Первый модернизированный краболов уже работает в Баренцевом море с 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе холдинга «Антей».

Сейчас флот группы компаний «Антей», в которую входит «Антей Север», насчитывает 51 судно разных типов, 21 из них работает на Севере. Объем добычи краба в Баренцевом море в 2022 г., по данным холдинга, превысил 11 тыс. тонн. Обновление флота и наращивание мощностей в «Антее» называют одной из приоритетных задач.

Губернатор Мурманской области отметил, что с 2020 г. «Антей Север» — резидент Арктической зоны Российской Федерации и преференции дают результат.

«Компания за время своей работы в Мурманской области создала 600 новых рабочих мест и уже уплатила 1,8 млрд рублей налогов в бюджет региона. У нас масштабные совместные планы по модернизации и созданию современного производства береговой переработки на территории рыбного порта. Это в том числе рабочие места для ребят, которых мы обучаем в колледже им. Месяцева, в МГТУ, конкурентная зарплата, а также свежая продукция», — подчеркнул Андрей Чибис.

В компании привели характеристики модернизированного судна. Общая длина краболова достигает 57,7 метра, ширина — 14 метров, скорость полного хода 12,5 узла, общий объем двух рефрижераторных трюмов — 670 куб. метров. Кроме того, «Мурман-2» обладает превосходными мореходными качествами: установленные винторулевые колонки и подруливающие устройства повышают маневренность и управляемость судна при любых погодных условиях. Главное преимущество судна — современная фабрика по производству варено-мороженой продукции мощностью до 30 тонн в сутки.

«Современное автоматическое оборудование по разделке краба снижает временные затраты на обработку сырца и минимизирует труд моряков, это позволяет существенно увеличить выпуск суточной продукции. Фабрика судна «Мурман-2» оборудована специализированными камерами воздушной заморозки тоннельного типа. Эти технологии позволяют сохранить питательные вещества: белок, витамины и незаменимые жирные кислоты», — рассказал генеральный директор «Антей Север» Юрий Бакаляр.

В компании подчеркнули, что на судне предусмотрены комфортные условия для работы и отдыха экипажа: двух- и трехместные каюты, современное оборудование, просторные рабочие места. Есть дополнительные каюты для курсантов морских вузов и ссузов, которые будут проходить практику на судне.

Напомним, что «Антей» также строит новые суда для промысла краба в рамках программы квот под инвестиции. Всего в Приморье заказано 8 единиц флота. Они будут работать в том числе на Северном бассейне. Здесь использованы преференциальные механизмы для поддержки инвестиций на Дальнем Востоке.

«В рамках первого этапа инвестиционных квот «Антей» поддержал дальневосточных корабелов и разместил заказы на Находкинском судоремонтном заводе, фактически проинвестировав в экономику Дальнего Востока более 13,5 млрд рублей», — прокомментировал директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Клюнеев. Он также добавил, что «Антей» — первая организация, которой удалось переориентировать экспорт краба, добытого в Северном бассейне, в страны АТР. По состоянию на 2023 г. компания успешно осваивала около 18% российских квот на добычу краба.

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Fishnews

  • Судно «Мурман-2» прошло модернизацию и переобрудование в Литве для добычи краба и производства варено-мороженой продукции. Фото Льва Федосеева
  • Презентацию губернатору Мурманской области Андрею ЧИБИСУ провел генеральный директор компании «Антей Север» Юрий БАКАЛЯР. Фото Льва Федосеева
  • Главное преимущество судна — современная фабрика по производству варено-мороженой продукции мощностью до 30 тонн в сутки. Фото Льва Федосеева
  • Общая длина краболова достигает 57,7 м, ширина — 14 м, скорость полного хода 12,5 узлов, общий объем двух рефрижераторных трюмов — 670 кв. м. Фото Льва Федосеева
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