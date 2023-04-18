Чукотка разыграет акватории для любительской рыбалки

В Чукотском автономном округе на конкурс выставлены восемь участков для организации любительского лова, в том числе лососевых рыб. Заявки принимаются до 23 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, разыгрываются семь морских и один речной участок.

Морские участки расположены в прибрежье Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, их площадь — от 3 до 130 га. Речной участок площадью 0,6 га расположен на реке Канчалан (впадает в Анадырский залив Берингова моря). Акватории предоставляются в пользование на 20 лет

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, наличие объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру оплаты, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

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