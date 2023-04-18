Сибирской рыбе подготовят искусственные места для нереста

В мае Верхне-Обский филиал Главрыбвода планирует установить на территории Новосибирской области более 15 тыс. искусственных нерестилищ для повышения рыбопродуктивности водных объектов.

О мерах по увеличению запасов водных биоресурсов в крупнейших водоемах Новосибирской области руководитель Верхне-Обского филиала Главрыбвода Анна Русова рассказала на совещании в правительстве региона. В течение мая филиал планирует установить 5 тыс. искусственных нерестилищ на реке Обь и 10,6 тыс. искусственных нерестилищ на Новосибирском водохранилище.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в период понижения уровня воды в Новосибирском водохранилище заросли растительности на мелководьях и в заливах не затапливаются, что затрудняет нерест. Поэтому мероприятия по установке искусственных нерестилищ способствуют увеличению рыбопродуктивности водных объектов.

Участники совещания также обсудили вопросы организации охраны рыбных запасов Новосибирской области в период нереста.

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