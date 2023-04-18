Аляска хочет открыть промысел в американской Арктике

Департамент рыболовства и охоты Аляски готовится к исследованию арктических вод США: планируется изучить возможность ведения там коммерческого промысла. Сейчас на рыболовство в этих водах действует мораторий.

Комиссар департамента Даг Винсент-Лэнг заявил, что ведомство намерено получить для исследования финансирование в размере 1 млн долларов от штата и еще 2 млн долларов от федерального правительства.

«Популяции рыбы двигаются на север к полюсу, и рыболовные флоты других стран следуют за ними. Аляска не должна оставаться в стороне. Мы видим возможности для наших прибрежных сообществ в развитии рыболовства. И мы точно не хотим остаться на берегу, пока Россия и другие страны идут в эти воды за рыбой», — цитирует чиновника новостной портал The Maritime Executive.

По его данным, после утверждения финансирования ученые проведут исследования популяций рыбы к северу от Берингова пролива. Это позволит департаменту рыболовства и охоты штата подготовить черновик плана по управлению промыслами, определить их участников, а также поделить квоты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, севернее арктической части исключительной экономической зоны США находятся международные охраняемые воды. Соглашение о запрете рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана в октябре 2018 г. подписали Россия, США, Евросоюз, Канада, Япония, Китай, Южная Корея, Норвегия, Дания (за Фареры и Гренландию) и Исландия. Документ вступил в силу в 2021 г.

По задумке чиновников, нынешнее исследование позволит американцам подготовиться и к возможному открытию промысла в международных арктических водах, отмечает The Maritime Executive.

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