Участников ВЭД хотят собрать в реестр

Правительство определило основные направления развития информационной системы «Одно окно» в сфере внешней торговли. В частности, для более эффективной поддержки экспортеров и импортеров информацию о них предполагается объединить в специальный реестр.

Распоряжение о развитии системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Документ разработан с учетом внутренних и внешних вызовов для развития внешней торговли страны. Главная задача — упростить получение и расширить доступность услуг для экспортеров и импортеров, которые теперь также смогут пользоваться сервисами платформы», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

В рамках этой работы, во-первых, планируется сформировать единый полный перечень услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности на федеральном и региональном уровнях и усовершенствовать работу государственных информационных систем, которые предоставляют доступ к таким услугам.

Во-вторых, предполагается интегрировать «Одно окно» с информационными системами органов госвласти и организаций. Это позволит оперативно уведомлять пользователей о возможности получения услуг и мер поддержки, а также направлять информацию о статусе и результатах оказания этих услуг.

В-третьих, планируется разработать нормативно-правовую и технологическую основу для оперативного и удобного формата взаимодействия предпринимателей с ведомствами, в том числе в части рассмотрения обращений.

В-четвертых, для дальнейшего развития системы предусмотрено создание единого реестра участников внешнеторговой деятельности. Это позволит органам власти более эффективно оказывать поддержку экспортерам и импортерам «исходя из конкретных бизнес-ситуаций», заявили в пресс-службе. Кроме того, с помощью реестра ведомства смогут проводить мониторинг активности бизнеса, качественно формировать персонифицированную среду личных кабинетов предпринимателей и направлять им актуальные предложения.

Координировать работу по развитию системы будут Минэкономразвития и Российский экспортный центр, который является ее оператором.

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