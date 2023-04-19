Дмитрий Филоненко: Сахалинские рыбаки-любители бережно относятся к природе

Поклонников рыбалки в Сахалинской области отличает высокая сознательность, считает руководитель территориального управления Росрыболовства Дмитрий Филоненко.

«Профессиональное сообщество рыболовов-любителей нашего региона бережно относится к природе», — заявил глава Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства в интервью Fishnews.

Информированность поклонников рыбалки о правилах рыболовства и их следование этим правилам вызывают только уважение, отметил Дмитрий Филоненко.

Он подчеркнул, что СКТУ на своих информационных ресурсах публикует все необходимые материалы, с помощью которых человек может узнать о правилах рыбалки.

«Кроме того, Росрыболовство разработало великолепный сервис «Клево-Гид» в сфере любительского рыболовства. Он еще, конечно, совершенствуется, постоянно адаптируется к замечаниям и предложениям, но уже можно сказать: это важный и необходимый ресурс», — обратил внимание Дмитрий Филоненко.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.