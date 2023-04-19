В 2023 году наука ориентирует Сахалинскую область на вылов около 77 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Задача на путину — не только поймать и переработать рыбу, но и обеспечить достаточный пропуск производителей на нерестилища. Как готовится к лососевому сезону областная рыбоохрана, в интервью Fishnews рассказал руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Дмитрий Филоненко. Глава терруправления также ответил на вопросы о любительском рыболовстве и сохранении водоемов.

— Впереди у Дальнего Востока и, конечно, у Сахалинской области лососевая путина. Это, наверное, один из самых напряженных периодов для рыбоохраны, ведь тихоокеанские лососи — важнейший ресурс. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, какие планы на нынешний год, чтобы обеспечить защиту рыбных запасов?

— При всей важности для Сахалинской области лососевой путины деятельность Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства не сводится только к этой сфере. Сохранение водных биоресурсов и их среды обитания в регионе — наша постоянная задача.

Безусловно, при всей разнообразности водных биологических ресурсов основным видом промысла в Сахалинской области являются лососевые виды рыб, и именно сезон подхода на нерест лосося является по сути критерием эффективности работы нашего территориального управления.

При подготовке к лососевой путине анализируется опыт прошлых лет — с точки зрения работы личного состава и применения технических средств. Существуют определенные узловые точки, на которые нужно ориентироваться при организации контроля, исходя из практики прошлых лет. Есть водные объекты, которые, к сожалению, стали популярны среди нарушителей законодательства. И так или иначе такие места известны. Поэтому перед нами стоит задача по крайней мере сфокусироваться на рисках и проблемах, которые были в прошлые годы, и, используя ограниченные ресурсы, постоянно повышать эффективность своей работы.

При глубоком анализе опыта прошлых лет, постоянном повышении квалификации сотрудников, улучшении материальной базы, более эффективном использовании имеющихся технических средств мы рассчитываем на более высокие результаты в области рыбоохраны. Кроме того, мы рассчитываем на помощь инспекторов, прикомандированных из других регионов — Федеральное агентство по рыболовству всегда предоставляет возможность привлечения инспекторов из других территориальных управлений. Надеемся на участие внештатных инспекторов: поддержка с их стороны существенно расширяет наши возможности как в оперативном плане, так и с точки зрения профилактики правонарушений.

Что касается технических средств, то мы готовимся к их максимально эффективному применению, задействуя имеющиеся ресурсы: ремонтируем их, модернизируем, оптимизируем использование, исходя из специфики задач.

Благодаря подведомственным организациям Росрыболовства мы получаем возможность использовать такие современные средства, как беспилотные летательные аппараты, всевозможные системы ночного наблюдения, тепловизоры. Такое техническое оснащение крайне необходимо и всегда показывает ожидаемый результат.

— Беспилотники, насколько я помню, предоставляет Главрыбвод.

— Да, нам помогают технические средства Главрыбвода. Также мы сотрудничаем с местными администрациями некоторых районов области, используя для сохранения водных биоресурсов их возможности.

Ежегодно формируется план межведомственного взаимодействия — с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области, полицией, другими структурами, выполняющими правоохранительные функции и функции по обеспечению экономической безопасности.

Есть важные и приоритетные направления деятельности, районы Сахалинской области, которым требуется уделять более пристальное внимание рыбоохраны. Будем в этом году на них концентрировать усилия. Думаю, это даст определенные результаты.

— В сферу деятельности рыбоохраны входит не только защита непосредственно рыбных ресурсов, борьба с браконьерством, но и сбережение среды обитания. Чтобы планируемая хозяйственная деятельность согласовывалась с Росрыболовством, компенсировалось влияние на водные биоресурсы. Много ли внимания уделяется этому направлению?

— Действительно, согласование хозяйственной деятельности и антропогенного воздействия на среду обитания водных биоресурсов — это одна из задач. В нашей деятельности нельзя разделить приоритетные или не приоритетные направления, важные и второстепенные задачи.

Специфика промышленности Сахалинской области известна: у нас есть нефтяные, газовые месторождения, трубопроводы, разработка полезных ископаемых открытым, карьерным, способом. Такая деятельность оказывает достаточно существенное влияние на природу, водоемы. Наша территория насыщена водными объектами, у нас много рек, ручьев, в конце концов остров окружает вода. И это серьезная точка приложения сил для нас, как для контролирующего органа, чтобы при осуществлении хозяйственной деятельности — не во вред экономической целесообразности — соблюдался определенный порядок и, если эта деятельность повлияла существенно на среду обитания водных биоресурсов, чтобы выполнялись соответствующие компенсационные мероприятия.

— Наверное, хочется призвать людей, чтобы они соблюдали не только правила рыболовства, но и требования к сохранению водных объектов, что тоже очень важно для сбережения наших природных ресурсов?

— Да, конечно. Недавно мы провели ряд очередных встреч с органами местного самоуправления, с общественными организациями и обозначили ряд мер профилактического характера. В частности, надеемся, что в ближайшее время проведем в разных районах тематические уроки для учащихся. У нас уже есть интересные методические материалы, в том числе от СахНИРО и Главрыбвода, позволяющие проводить культурно-просветительскую работу среди молодого поколения.

Также важно информировать людей о мерах, направленных на защиту водных биоресурсов и среды их обитания. Информация о правилах рыболовства и нахождении в водоохранных зонах рядом с местами отдыха, любительской рыбалки так же, как публикации в СМИ, крайне необходима.

— Насколько хорошо рыбаки-любители знакомы с правилами рыболовства? Мне кажется, такой информации хватает. Территориальные управления публикуют выдержки о запретных сроках и местах лова, информацию о других требованиях.

— Тут я могу сказать, что сахалинских рыбаков отличает очень высокая сознательность. Их информированность о правилах рыболовства и следование этим правилам вызывают только уважение. Профессиональное сообщество рыболовов-любителей нашего региона бережно относится к природе.

На своих информационных ресурсах мы, конечно, публикуем все необходимые материалы, с помощью которых человек может узнать о правилах рыбалки. Кроме того, Росрыболовство разработало великолепный сервис «Клево-Гид» в сфере любительского рыболовства. Он еще, конечно, совершенствуется, постоянно адаптируется к замечаниям и предложениям, но уже можно сказать: это важный и необходимый ресурс.

— Вы говорите об информировании. Понятно, что водные биоресурсы добывают не только рыбаки-любители и предприятия, но и представители коренных малочисленных народов. В прошлые годы в преддверии путины с ними проводились встречи в районах для разъяснения законодательства. В этом году такие выезды планируете?

— Почему планируем? Уже проводим. Это входит в нашу плановую работу — встреча с представителями общин в разных районах, на разных территориях. Мы стараемся быть в курсе вопросов, которые постоянно возникают у представителей КМНС в части правил рыболовства. Мы с уважением относимся к обычаям и тому укладу жизни коренных народов, который формировался многие десятилетия, а то и столетия, но с упором на то, что наша совместная обязанность — это сохранность водных биологических ресурсов для последующих поколений.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Апрель 2023 г.