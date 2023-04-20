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Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Дмитрий ФИЛОНЕНКО. Фото пресс-службы СКТУ

Практика прошлых лет поможет сахалинской рыбоохране наметить план на лососевую путину

Обеспечить сохранение лососевых ресурсов помогает анализ опыта прошлых лет, грамотное использование имеющейся техники, современное оборудование и усиление инспекторского состава, рассказал руководитель Сахалино-Курильского теруправления Дмитрий Филоненко.

«При подготовке к лососевой путине анализируется опыт прошлых лет — с точки зрения работы личного состава и применения технических средств, — отметил глава СКТУ в интервью Fishnews. — Существуют определенные узловые точки, на которые нужно ориентироваться при организации контроля, исходя из практики прошлых лет. Есть водные объекты, которые, к сожалению, стали популярны среди нарушителей законодательства. И так или иначе такие места известны. Поэтому перед нами стоит задача по крайней мере сфокусироваться на рисках и проблемах, которые были в прошлые годы, и, используя ограниченные ресурсы, постоянно повышать эффективность своей работы».

В теруправлении рассчитывают, что глубокий анализ опыта прошлых лет, постоянное повышение квалификации сотрудников, улучшение материальной базы, более эффективное использование имеющихся технических средств обеспечит более высокие результаты в области рыбоохраны. «Кроме того, мы рассчитываем на помощь инспекторов, прикомандированных из других регионов — Федеральное агентство по рыболовству всегда предоставляет возможность привлечения инспекторов из других территориальных управлений. Надеемся на участие внештатных инспекторов: поддержка с их стороны существенно расширяет наши возможности как в оперативном плане, так и с точки зрения профилактики правонарушений», — подчеркнул Дмитрий Филоненко.

Управление, по его словам, также готовится к максимально эффективному применению технических средств.

«Благодаря подведомственным организациям Росрыболовства мы получаем возможность использовать такие современные средства, как беспилотные летательные аппараты, всевозможные системы ночного наблюдения, тепловизоры. Такое техническое оснащение крайне необходимо и всегда показывает ожидаемый результат», — добавил руководитель СКТУ.

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