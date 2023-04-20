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В Южной Корее обеспокоены старением кадров в рыбной отрасли

Южнокорейское рыболовство продолжает «стареть»

В Республике Корея сократилось совокупное число занятых в сельском, рыбном и лесном хозяйствах, а доля работников старше 65 лет возросла и достигла нового рекорда. Таковы результаты исследования за 2022 г. от государственного Статистического управления.

На 1 декабря в стране насчитывалось 43 тыс. рыбацких домохозяйств общей численностью 91 тыс. человек— это на 1,8% и 3,2% меньше, чем за 2021 г. соответственно, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейскую прессу. Сейчас 61,6% домохозяйств состоят из двух человек, 18,6% — из одного. Специалисты Статистического управления отмечают, что это демонстрирует проблему «старения» отрасли и нехватки молодых кадров.

Общее число южнокорейских рыбаков и аквафермеров старше 65 лет составляет 44,2% — на 3,7% больше, чем в 2021 г. При этом работников возраста 50-60 лет насчитали 15 тыс. человек (16,3% от общего количества), 60-70 лет — 31 тысячу (34,5%), старше 70 лет — 25 тысяч (27,7%), а рыбаков младше 40 лет всего 13,1 тысячи.

По данным управления за 2022 г., больше всего рыбаков проживает в провинциях Южная Чолла — 16 тыс. домохозяйств (37%), Южная Кёнсан — 7,1 тысячи — и Южная Чхунчхон — 6,4 тысячи. Однако эти показатели все же ниже статистики за предыдущий год.

19 тыс. домохозяйств (44,1%) заняты в отрасли на постоянной основе, а 24 тыс. рыбацких семей (55,9%) работают в ней частично. При этом число первых сократилось на 1,6%, а вторых — выросло на 1,6% к уровню 2021 г.

Рыбным промыслом занимается 31 тыс. домохозяйств (73,7%), аквакультурой — 11 тысяч (26,3%). Число и тех, и других сократилось к показателям 2021 г.: на 2,3% и 0,5% соответственно.

Количество семей, владеющих рыболовными лодками, снизилось к уровню 2021 г. на 2,3%, составив 26 тысяч.

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