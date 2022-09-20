Рыбаки Южной Кореи переходят в более доходные отрасли

Южнокорейская пресса сообщает о серьезном сокращении количества рыбаков и рыбацких домохозяйств в стране за последние пять лет. Причиной называют снижение доходности этого бизнеса.

Тревожную статистику опубликовала леволиберальная газета «Ханкёре» («Корейская нация»). Она ссылается на слова депутата парламента от Демократической партии Тобуро Ви Сонгона, а также на сведения статистического управления республики.

Так, если в 2017 г. в Южной Корее насчитывалось 52,8 тыс. рыбацких домохозяйств, то в 2021 г. их стало 43,3 тыс. (сокращение на 18%). За эти же пять лет количество рыбаков со 121,7 тыс. человек уменьшилось до 93 тыс. (-23,6%). При этом усредненная численность рыбацкой семьи в 2021 г. составила 2,15 человека.

Одной из ключевых причин сложившейся ситуации южнокорейское издание называет снижение доходов рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews. Так, в 2017 г. средний доход рыбацкого домохозяйства составлял 26,69 млн вон (19,2 тыс. долларов) в год, однако за пять лет он упал на 27% до 19,6 млн вон (14,1 тыс. долларов) в год. Падение заработка связывают с ростом расходов на промысел.

По словам Ви Сонгона, игнорирование правительством проблем рыбаков приведет к разрушению отрасли и деградации рыбацких деревень. По его мнению, промысловикам необходима политическая и технологическая поддержка власти.

Напомним, для смягчения кадрового дефицита в рыбной отрасли правительство Южной Кореи разрешит работодателям нанимать больше сотрудников-иностранцев.

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