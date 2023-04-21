На байкальских реках считают новорожденного омуля

В притоках озера Байкал начался выклев личинок омуля. Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводят мониторинговое исследование — подсчет численности пополнения селенгинской популяции.

Производители отложили 85% икры на нерестилищах, расположенных выше промышленного узла — Улан-Удэ, не подверженных влиянию промстоков города. Это показали декабрьские съемки мест нереста омуля.

Первый скат личинок специалисты БайкалНИРО зафиксировали на самом крупном притоке озера — Селенге, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Организованы два учетных пункта: традиционный — в нижнем течении реки — и дополнительный — в районе Улан-Удэ. Пункты учета выставили в первых числах апреля с появлением промоин на реке, при единичном скате.

Сейчас специалисты ожидают массовый ход покатной личинки, который приходится на первые подвижки льда и ледоход.

Результаты количественного учета пополнения байкальского омуля используют при прогнозе его численности в условиях отсутствия промысла.

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