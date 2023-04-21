Экспортерам запустили сервис для более простого подтверждения нулевого НДС

Через сервис «Офис экспортера» можно быстро сформировать электронный реестр сведений для подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость, сообщили в ФНС.

Федеральная налоговая служба запустила сервис для упрощения подтверждения нулевой ставки НДС — «Офис экспортера». Чтобы не представлять бумажные документы, с помощью этого сервиса экспортеры смогут быстро сформировать электронный реестр, куда включены сведения из декларации на товары, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Согласно принятому в декабре закону, с 1 января 2024 г. представление экспортерами реестров только в электронном виде станет обязательным.

Также сервис содержит справочную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы в сфере обложения НДС внешнеэкономической деятельности. Если вопрос не найден, его можно задать напрямую инспектору по месту налогового учета через интерактивный чат, уточнили в ФНС.

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