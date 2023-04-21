Ленобласть примеряет свои озера под рыбоводство

В Ленинградской области намерены заказать дополнительные обследования водоемов на пригодность для аквакультуры. На очереди озера Ветренное и Семиостровье в Приозерском районе.

Напомним, ранее власти региона объявили о заказе исследования реки Свирь, чтобы определить возможность размещения на ней дополнительных рыбоводных хозяйств. После этого на сайте Единой информационной системы в сфере закупок было опубликовано объявление о проведении изысканий на озерах Ветренное и Семиостровье. Максимальная цена контракта — 427 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

На каждом из озер исследователям нужно будет взять пробы воды и провести их химический анализ, определить глубины, провести гидробиологические исследования. По результатам необходимо будет рассчитать допустимые объемы производства товарной рыбы без ущерба окружающей среде, определить объекты аквакультуры и разработать технологические схемы деятельности рыбоводных предприятий. Итогом станет подготовка рыбоводно-биологических обоснований для рыбохозяйственного использования водоемов.

Целями работ названы создание условий для развития рыбной отрасли, развитие рекреационного любительского рыболовства, повышение доступности водных биоресурсов, реализация мероприятий доктрины продовольственной безопасности.

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