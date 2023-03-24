Свирь оценят на готовность к новым аквафермам

Власти Ленинградской области намерены заказать исследование реки Свирь, чтобы определить возможность размещения на ней дополнительных рыбоводных хозяйств. Результаты учтут при подготовке концепции развития отраслевого комплекса региона.

Информация о конкурсе на проведение исследовательской работы размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 2,5 млн рублей, срок выполнения — до 1 декабря 2023 г.

Заказчиком выступает Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. Цель исследований — определение потенциала развития товарного рыбоводства на реке, изучение текущего воздействия действующих рыбоводных хозяйств, выработка научно обоснованных рекомендаций.

Согласно описанию объекта закупки, товарное рыбоводство является самым перспективным направлением рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. В регионе наиболее развито товарное выращивание холодноводных видов рыб (радужная форель — 97%) в садках на естественных водоемах.

Товарной аквакультурой в области заняты около 50 хозяйств. В том числе специализированные предприятия по производству рыбопосадочного материала (индустриальное рыбоводство) и аквафермы с пастбищной аквакультурой. Наибольшую нагрузку от рыбоводных хозяйств несут бассейны рек Вуокса и Свирь.

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