Технологии на службе гражданского флота

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На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

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Проблема экстренного импортозамещения, которая возникла перед заказчиками рыбопромысловых судов весной прошлого года, резко повысила интерес к отечественной морской технике. В этом направлении успешно работает концерн «Аврора».

В сентябре на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге компании, предлагающие адекватные аналоги импортной «запрещенке», не могли пожаловаться на отсутствие внимания со стороны рыбаков.

«Мы не ожидали, что к нашим предложениям будет такой интерес и на стенде, и в рамках круглого стола, организованного Корпорацией морского приборостроения (КМП), в состав которой входит и наша компания», — говорит директор направления автоматизации судов и сервиса концерна «НПО “Аврора”» Игорь Бондаренко.

На выставочной площадке «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью. Концепция комплекса была разработана совместно с глобальным лидером в этой области компанией Furuno, а реализовал ее концерн своими силами на производственных мощностях в Северной столице. Основная часть оборудования создана непосредственно на «Авроре» или на других предприятиях, входящих в состав КМП, что позволило довести уровень локализации до 80%.

Системы управления — другое профильное направление концерна. Идет ли речь об интегрированных системах управления техническими средствами, контролирующих функционирование и жизнеобеспечение всего судна, или о локальных системах управления, например, рулевыми машинами либо дизель-генераторами. Аналогичные системы командуют и главными двигателями, правда, пока только отечественными, с которыми поставляются в комплекте. Впрочем, специалисты «Авроры» намекают, что готовы, если потребуется, найти подход и к зарубежным агрегатам.

Уникальным для российского рынка продуктом концерна является система управления движением и динамическим позиционированием. «Сейчас очень много заявок на изготовление этих систем. Они наша фишка, потому что зарубежные производители полностью ушли, а без системы динамического позиционирования, например, шельфовая «нефтянка» просто не сможет работать. Необходима эта система и научно-исследовательским судам. В настоящее время «Аврора» является одним из разработчиков систем динамического позиционирования», — рассказал Fishnews директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов» Роман Петров.

Еще один конек «Авроры» — электрооборудование: в производственных помещениях концерна собирают десятки главных и вторичных распределительных щитов. Заказчик получает автоматизированную интеллектуальную систему, которая позволяет управлять мощностью питания, распределять электроэнергию по потребителям — любым узлам и устройствам судна, а также выполняет функции защиты.

В прошлом году по понятным причинам интерес к продукции концерна резко вырос, и не только среди рыбаков. «У нас действительно есть шанс освоить новые ниши, но, по моим ощущениям, запас времени для этого не такой большой. Думаю, в нашем распоряжении не более двух-трех лет, когда будет возможность выйти на этот рынок со своими изделиями», — рассуждает Игорь Бондаренко.

По его словам, «Аврора» уже включилась в процесс перепроектирования, в котором участвуют рыбопромышленные компании, разместившие заказы на российских верфях. Компания активно работает с проектантами, например ПКБ «Петробалт», а в ряде проектов готова оказать содействие конструкторам на безвозмездной основе — в виде помощи при разработке техпроекта или его реализации. Для более близкого знакомства с рыбаками, инициированного на Seafood Expo Russia, руководство концерна планирует летом посетить рыбопромышленные, судостроительные и судоремонтные предприятия в дальневосточных регионах.

«У нас есть ряд идей. Мы хотели бы ориентировочно в июне побывать на Дальнем Востоке с посещением наших потенциальных заказчиков. Чтобы расширить знакомство с потенциальными партнерами и себя представить, определенным образом позиционировать», — делится планами Игорь Бондаренко.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью
  • Директор направления автоматизации судов и сервиса концерна «НПО “Аврора”» Игорь БОНДАРЕНКО
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