НЦБРП разработает методику выявления фальшивой икры

У надзорных органов появится официальный способ отличить натуральную икру от различных имитаций. Разработкой методики займется Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Россельхознадзор обеспокоен растущей долей структурированной и имитированной икры в общем объеме производства лососевой икры в России. По данным ФГИС «ВетИС», за первый квартал 2023 г. в стране изготовлено 1,5 тыс. тонн натуральной, почти 242 тонны имитированной и 138 тонн структурированной красной икры. Таким образом доля икорных «заменителей» превысила 20%.

По итогам прошлого года выпуск натуральной икры составил более 20 тыс. тонн, имитированной — более 1,6 тыс. тонн, структурированной — почти 1,5 тыс. тонн. При этом не исключается вероятность фальсификации отдельными производителями натуральной лососевой икры с помощью сырья для изготовления структурированной или имитированной икорной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

Официального метода исследования, позволяющего выявить частичную или полную подмену икры, в России пока не существует, поэтому его создание поручено подведомственному Россельхознадзору Национальному центру безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). Специалисты НЦБРП разработают гистологическую методику по выявлению комплекса морфологических макро- и микроструктурных признаков, посредством которых будет определяться принадлежность рассматриваемых объектов к икре рыб.

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