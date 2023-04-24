В трагедии на «Калтане» разбираются следователи

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту возгорания на рыболовном судне «Калтан» в водах Южной Кореи. Пожар произошел ночью 21 апреля, погибли четверо членов экипажа.

Дело возбудило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, когда «Калтан» находился на расстоянии 20 морских миль от Пусана и в 900 км от Владивостока, случилось возгорание штурманской рубки и жилого комплекса судна. В результате произошел пожар на значительной площади, причинен крупный ущерб, превышающий 1 млн рублей.

«На борту судна находились 25 человек, из которых 21 человек спасен. В результате спасательной операции пожар на судне потушен, тела четырех членов экипажа обнаружены в судовых помещениях после ликвидации основного пожара и буксирования судна в порт Ульсан Республики Корея», — рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления.

Отмечено, что следователи и криминалисты осмотрели офис судовладельца, изъяли необходимую документацию, произвели осмотр изъятых документов, истребовали сведения о прохождении судном освидетельствования в Российском морском регистре. «Допрошен круг лиц, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, проверку по факту пожара также проводят Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры.

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